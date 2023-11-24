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Джалил Окафор покинет «Сарагосу» и продолжит карьеру в Китае

Центровой Джалил Окафор (27 лет, 208 см) покинет испанскую «Сарагосу» и продолжит карьеру в Китае. В 10 матчах АСВ сезона-23/24 экс-игрок НБА набирал 12,2 очка и 4,8 подбора в среднем за игру.

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