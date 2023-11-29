Осужден за подкуп автомобильными шинами менеджер завода Новосибирска

Менеджер ПАО «НЗХК» получил условный срок за коммерческий подкуп. 29 ноября 2023 года Калининский районный суд вынес приговор в отношении руководителя группы по обращению с ядерными материалами, радиационно-активными отходами и радиационными веществами в цехе производства ИТВС (цех № 1) ПАО «Новосибирский завод химконцентратов».