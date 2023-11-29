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Осужден за подкуп автомобильными шинами менеджер завода Новосибирска

Осужден за подкуп автомобильными шинами менеджер завода Новосибирска

Менеджер ПАО «НЗХК» получил условный срок за коммерческий подкуп. 29 ноября 2023 года Калининский районный суд вынес приговор в отношении руководителя группы по обращению с ядерными материалами, радиационно-активными отходами и радиационными веществами в цехе производства ИТВС (цех № 1) ПАО «Новосибирский завод химконцентратов».

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