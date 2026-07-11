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Царьград

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Новый формат новостей позволяет следить за событиями прямо на карте мира

Новый формат новостей позволяет следить за событиями прямо на карте мира

В сети появился сервис, который отображает мировые новости на интерактивной карте и помогает быстро находить события по странам и регионамВ интернете появился новый сервис, который предлагает иной взгляд на мировую новостную повестку.

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