Шадаев: беспилотные авто начнут широко использоваться в РФ через пять-семь лет

Глава Минцифры отметил, что вопрос появления беспилотных автомобилей связан со зрелостью технологий, безопасностью, а также с тем, как общество воспринимает автомобилиШирокое внедрение беспилотных автомобилей на российских дорогах начнется через пять-семь лет, такой прогноз сделал глава Минцифры Максут Шадаев на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days.
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