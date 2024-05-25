Шадаев: беспилотные авто начнут широко использоваться в РФ через пять-семь лет

Глава Минцифры отметил, что вопрос появления беспилотных автомобилей связан со зрелостью технологий, безопасностью, а также с тем, как общество воспринимает автомобилиШирокое внедрение беспилотных автомобилей на российских дорогах начнется через пять-семь лет, такой прогноз сделал глава Минцифры Максут Шадаев на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days.