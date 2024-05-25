Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Мальцев
    ЕСЛИ АРЕСТОВАН ЗАМ НАЧ ШТАБА , ТАК ПОЧЕМУ САМ НАЧАЛЬНИК ШТАБА НА СВОБОДЕ?По обвинению во в...
  • Наталия Москаленко
    Боевой генерал! Явная подстава!Экс-командующего ...
  • Наталья Середа
    Кому они нужны эти высотки.Строить и газифицировать надо частные дома и решиться сразу две основные проблемы - эконом...Высотного жилья в...

Шадаев: беспилотные авто начнут широко использоваться в РФ через пять-семь лет

Шадаев: беспилотные авто начнут широко использоваться в РФ через пять-семь лет

Глава Минцифры отметил, что вопрос появления беспилотных автомобилей связан со зрелостью технологий, безопасностью, а также с тем, как общество воспринимает автомобилиШирокое внедрение беспилотных автомобилей на российских дорогах начнется через пять-семь лет, такой прогноз сделал глава Минцифры Максут Шадаев на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх