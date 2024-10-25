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Россиянка обвинила медиков в смерти отца в котловане около больницы

Россиянка обвинила медиков в смерти отца в котловане около больницы

Жительница Волгограда обвинила врачей в смерти 86-летнего отца. Об этом сообщает издание V1. Мужчина попал в больницу в конце сентября с признаками инсульта.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
С медициной что то пошло не так(( приходишь с поликлинику с болями а тебе говорят попадёшь к терапевту через две недели, на мрт записи нет, а к специалисту не известно когда попадёшь, и то если терапевт сочтёт что тебе к нему нужно. Нет выхода приходится идти к платному специалисту, а они не заинтересованных в твоём выздоровлении, им деньги нужны. Вот и получается что в здоровье людей ни кто не заинтересован
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