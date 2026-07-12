Экс-футболист «Бенфики» Ману погиб в ДТП в 43 года

Ману завершил игровую карьеру в 2019 году. За время своей профессиональной деятельности он выступал за ряд клубов, включая «Альверку», «Бенфику», «Маритиму», «Легию», а также за команды из Италии, Греции, Польши, Китая и Кипра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии