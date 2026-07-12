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Регионы России

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Экс-футболист «Бенфики» Ману погиб в ДТП в 43 года

Экс-футболист «Бенфики» Ману погиб в ДТП в 43 года

Ману завершил игровую карьеру в 2019 году. За время своей профессиональной деятельности он выступал за ряд клубов, включая «Альверку», «Бенфику», «Маритиму», «Легию», а также за команды из Италии, Греции, Польши, Китая и Кипра.

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