Sun: Challenger 2 ВСУ застрял в грязи в ходе показательного заезда

Global Look Press/UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com Танк Challenger 2 британского производства увяз в грязи во время показательных маневров украинских боевиков перед журналистами таблоида The Sun.
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