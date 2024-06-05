Если вы по старинке считаете, что настоящая грибная пора "стартует" в наших широтах не раньше начала-середины августа, спешим вас разубедить – на первую "тихую охоту" опытные грибники выходят уже весной, а в начале лета и вовсе можно брать с собой в лес с

﻿﻿Если вы по старинке верите, что настоящий грибной сезон «начинается» в наших широтах не раньше начала-середины августа, спешим вас разубедить – опытные грибники выходят на первую «тихую охоту» в Весной и началом лета можно принести даже самую большую корзину в лес, и «урожай» гарантирован! Конечно, если погода будет благоприятствовать.