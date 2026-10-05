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Фонбет Чемпионат КХЛ. «Металлург» примет «Адмирал», ЦСКА против «Салавата», «Локомотив» в гостях у «Ак Барса»

Продолжается Фонбет Чемпионат КХЛ. 5 октября « Металлург » примет « Адмирал », ЦСКА будет противостоять « Салавату Юлаеву », «Локомотив» проведет гостевой матч с « Ак Барсом ».

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