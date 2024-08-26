В Рязани мигрант устроил «шариатский патруль» и предъявив за внешний вид отправил к праотцам местного парня

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# Чернильница   Ну что же, друзья. Если так пойдет и дальше, то скоро нам с вами придется ходить не так, как принято у нас, а как положено у них! Ведь мы же не хотим обижать дорогих гостей, ведь правда? А если серьезно, то очередная просто дичайшая история произошла на днях и конца-края не видно подобным происшествиям.

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Комментарии
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zapevala2008 ИВАНОВ
Только рэ за ть тва рэй
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1 час.
ЮЯ
Юрий Ярмоленко
На кол черножопого а лучше штук 20 и все будет хорошо а если нет они каждый день будут нас убивать
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1 час.
Игорь555 Гоа
Убивать скотов на месте. Семьи животных вон.
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38 мин.

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