В Рязани мигрант устроил «шариатский патруль» и предъявив за внешний вид отправил к праотцам местного парня

# Чернильница Ну что же, друзья. Если так пойдет и дальше, то скоро нам с вами придется ходить не так, как принято у нас, а как положено у них! Ведь мы же не хотим обижать дорогих гостей, ведь правда? А если серьезно, то очередная просто дичайшая история произошла на днях и конца-края не видно подобным происшествиям.