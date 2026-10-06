Индия решила создать собственный пассажирский самолет за два года / © Getty Images Выступая на симпозиуме Индийского фонда управления качеством в Дели, министр отметил, что индийские авиакомпании заказали более 1600 самолетов общей стоимостью около 100 миллиардов долларов.