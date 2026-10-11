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Черчесов раскритиковал решение тренера сборной Казахстана

Черчесов раскритиковал решение тренера сборной Казахстана

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов остался недоволен действиями штаба сборной Казахстана выпустить на поле нападающего Максима Самородова с травмой.

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