Archegos 2.0? Star AI Investor Dumps Assets To Citadel After Massive Levered Bets Blow Up Update (1130ET): The Wall Street Journal reports that Situational Awareness, the highflying artificial-intelligence-focused hedge-fund firm, sold the bulk of its stock portfolio to Ken Griffin's investment firm Citadel after suffering deep losses, according to people familiar with the matter.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии