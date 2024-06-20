Кампании дан старт. Голосовать в сентябре будем три дня

«С 19 июня начинается выдвижение кандидатов и представление соответствующих документов в Избирательную комиссию Салехарда», – сообщил председатель Салехардского Избиркома Иван Сырков 18 июня на очередном заседании Территориально-избирательной комиссии.
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