Вопросы размещения нестационарных торговых объектов обсудили на Общественном совете при прокуратуре Новосибирской области

27 марта 2024 года состоялось заседание Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре области, которое было посвящено обсуждению проблем, связанных с размещением нестационарных торговых объектов в городе Новосибирске, приведением их к единому внешнему облику, продлением моратория на их демонтаж.