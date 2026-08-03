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Пятый канал

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«Дайте мне уже»: Прохор Шаляпин пожаловался на однотипные роли в кино

«Дайте мне уже»: Прохор Шаляпин пожаловался на однотипные роли в кино

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что хотел бы получать более разнообразные предложения от режиссеров. По словам артиста, ему часто предлагают играть самого себя или похожих персонажей, хотя он мечтает о серьезных исторических образах.

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