«Дайте мне уже»: Прохор Шаляпин пожаловался на однотипные роли в кино

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что хотел бы получать более разнообразные предложения от режиссеров. По словам артиста, ему часто предлагают играть самого себя или похожих персонажей, хотя он мечтает о серьезных исторических образах.
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