smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Мигранты хотят толпами... И творят что попало...Подмосковье мигра...
  • лина любимцева
    Действительно... ЧЕГО УЖ ТАМ, с чего НЕРВНИЧАТЬ?!... НО.... Закономерный вопрос: этот беспилотник что, с территории У...Атака беспилотник...
  • лина любимцева
    На сучку Бербок нужно напялить смирительную рубашку - ОТ  БЕШЕНСТВА!!.. Она собирается дать дальнобойные ракеты Украи...В ФРГ могут снова...

Байден не затронул тему ракетных ударов по России на саммите G20

Байден не затронул тему ракетных ударов по России на саммите G20

Президент США Джо Байден не упомянул решение своей администрации разрешить Украине наносить удары по России с использованием ракет ATACMS 17 ноября в ходе своего выступления о защите лесов Амазонии на саммите G20.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх