Байден не затронул тему ракетных ударов по России на саммите G20

Президент США Джо Байден не упомянул решение своей администрации разрешить Украине наносить удары по России с использованием ракет ATACMS 17 ноября в ходе своего выступления о защите лесов Амазонии на саммите G20.
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