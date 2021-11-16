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Сотрудниками МВД России и ФСБ России задержаны подозреваемые в организации бизнеса по незаконной легализации иностранцев

Сотрудниками МВД России и ФСБ России задержаны подозреваемые в организации бизнеса по незаконной легализации иностранцев

«Сотрудниками МВД России и ФСБ России задержаны подозреваемые в организации крупного канала незаконной легализации иностранных граждан на территории России.

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