В Центре кризисного реагирования ОДКБ состоялся брифинг начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности

В ходе мероприятия начальник Объединенного штаба ОДКБ рассказал об основных тенденциях военно-политической обстановки в зоне ответственности Организации, итогах совместных учений в минувшем году, приоритетах деятельности Объединенного штаба и о комплексе мероприятий, запланированных в рамках совместной оперативной и боевой подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ на 2025 год.