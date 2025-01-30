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Закон, порядок, государство

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В Центре кризисного реагирования ОДКБ состоялся брифинг начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности

В Центре кризисного реагирования ОДКБ состоялся брифинг начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности

В ходе мероприятия начальник Объединенного штаба ОДКБ рассказал об основных тенденциях военно-политической обстановки в зоне ответственности Организации, итогах совместных учений в минувшем году, приоритетах деятельности Объединенного штаба и о комплексе мероприятий, запланированных в рамках совместной оперативной и боевой подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ на 2025 год.

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