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Florida's Ban On Children Attending Drag Shows Is Constitutional, Appeals Court Says

Florida's Ban On Children Attending Drag Shows Is Constitutional, Appeals Court Says

Florida's Ban On Children Attending Drag Shows Is Constitutional, Appeals Court Says Authored by Troy Myers via The Epoch Times, A federal appeals court says Florida’s ban on children attending sexualized drag shows is constitutional.

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