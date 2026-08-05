Florida's Ban On Children Attending Drag Shows Is Constitutional, Appeals Court Says Authored by Troy Myers via The Epoch Times, A federal appeals court says Florida’s ban on children attending sexualized drag shows is constitutional.
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