Накануне, 17 июля, стало известно о фактическом выходе нашей страны из зерновой сделки. На этом фоне многие западные политики начали обвинять Москву во всех смертных грехах.
"Пора думать о последствиях": обращение Франции к России шокировало Сеть
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Да здравствует очередная волна мигрантов в ЕС, не хотели накормить нас дома, тогда мы идем к вам:-))))
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16 час.
Лаврентий Палыч Берия
"Мол, из-за нас якобы пострадают беднейшие страны мира." В ООН опубликовали данные о том, куда уходило украинское зерно и в каких объёмах.Так что беднейшие страны тихо пос.. в сторонке. Всё зерно ненечки рассосалось по самым богатым странам запада.
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13 час.
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