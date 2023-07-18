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"Пора думать о последствиях": обращение Франции к России шокировало Сеть

"Пора думать о последствиях": обращение Франции к России шокировало Сеть

Накануне, 17 июля, стало известно о фактическом выходе нашей страны из зерновой сделки. На этом фоне многие западные политики начали обвинять Москву во всех смертных грехах.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Да здравствует очередная волна мигрантов в ЕС, не хотели накормить нас дома, тогда мы идем к вам:-))))
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16 час.
Лаврентий Палыч Берия
&quot;Мол, из-за нас якобы пострадают беднейшие страны мира.&quot; В ООН опубликовали данные о том, куда уходило украинское зерно и в каких объёмах.Так что беднейшие страны тихо пос.. в сторонке. Всё зерно ненечки рассосалось по самым богатым странам запада.
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13 час.

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