"Пора думать о последствиях": обращение Франции к России шокировало Сеть

Да здравствует очередная волна мигрантов в ЕС, не хотели накормить нас дома, тогда мы идем к вам:-))))

Лаврентий Палыч Берия

"Мол, из-за нас якобы пострадают беднейшие страны мира." В ООН опубликовали данные о том, куда уходило украинское зерно и в каких объёмах.Так что беднейшие страны тихо пос.. в сторонке. Всё зерно ненечки рассосалось по самым богатым странам запада.