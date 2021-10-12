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Комаровский хочет стать внештатным советником президента

Комаровский хочет стать внештатным советником президента

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что у него есть политические амбиции и он хочет быть внештатным советником президента.

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