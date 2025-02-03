На Украине признали продвижение российских войск в ДНР

Российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Успехи Вооруженных сил (ВС) России в своем Telegram-канале признал украинский аналитический проект DeepState.
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