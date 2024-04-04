Захарова: Шойгу говорил с главой минобороны Франции Лекорню достойно и по делу

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова президента Франции Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр обороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню не «вычурно и угрожающе», а «достойно и по делу».