В больницу Хабаровска попал фальсифицированный творог

В одном из медицинских учреждений Хабаровска обнаружили фальсифицированный творог. По данным Россельхознадзора, продукция с заявленным содержанием жира 9% поступила от молокоперерабатывающего предприятия ООО «Эколюкс», но в её составе оказалось сухое молоко — чего на упаковке указано не было.