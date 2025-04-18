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В больницу Хабаровска попал фальсифицированный творог

В больницу Хабаровска попал фальсифицированный творог

В одном из медицинских учреждений Хабаровска обнаружили фальсифицированный творог. По данным Россельхознадзора, продукция с заявленным содержанием жира 9% поступила от молокоперерабатывающего предприятия ООО «Эколюкс», но в её составе оказалось сухое молоко — чего на упаковке указано не было.

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