«Наполи» не проигрывает 9 матчей подряд – 7 побед и 2 ничьих. Команда лидирует в Серии А после 24-го тура – «Интер» отстает на 4 очка при игре в запасе

В 24-м туре чемпионата Италии команда Антонио Конте сыграла вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» не проигрывает в 9 матчах подряд – в 8 предыдущих турах Серии А команда одержала 7 побед подряд и сыграла вничью с «Ромой» (1:1).