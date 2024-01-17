Бастрыкин поручил провести проверку из-за отключений света в микрорайоне Владимира

Жители Юрьевца несколько недель сидят без электричества, местные власти ничего не предпринимают.Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с отключением электричества в Юрьевце.
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