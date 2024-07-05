В аэропорту Казани буксир столкнулся с самолётом «Аэрофлота»

В аэропорту Казани буксир-толкач столкнулся с самолётом авиакомпании «Аэрофлот». Инцидент произошёл сегодня, 5 июля, при маневрировании со стоянки буксиром-толкачом самолёта, готовящегося к выполнению рейса № SU 794 из Казани в Анталию (Турция).