Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

В аэропорту Казани буксир столкнулся с самолётом «Аэрофлота»

В аэропорту Казани буксир-толкач столкнулся с самолётом авиакомпании «Аэрофлот». Инцидент произошёл сегодня, 5 июля, при маневрировании со стоянки буксиром-толкачом самолёта, готовящегося к выполнению рейса № SU 794 из Казани в Анталию (Турция).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх