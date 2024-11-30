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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тищенко – о реванше Усика и Фьюри: «Сейчас Тайсон может победить. В первом бою ему не хватило функциональной подготовки»

«Интересное будет противостояние. Первый бой показал, что соперники равны. Если Фьюри сделал работу над ошибками после первого поединка, у него есть неплохие шансы взять реванш.

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