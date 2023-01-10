Дело блогерши Белоцерковской о фейках про российскую армию дошло до суда

Басманный суд Москвы рассмотрит в заочном режиме уголовное дело блогера Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах России.
Басманный суд Москвы рассмотрит в заочном режиме уголовное дело блогера Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах России.
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