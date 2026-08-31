В аэропорту Пулково выявили скрипки стоимостью более 2,3 млн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Шесть незадекларированных скрипок ручной работы стоимостью более 2,3 млн рублей обнаружили таможенники у трех пассажиров в аэропорту Пулково.
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