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ТАСС

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В аэропорту Пулково выявили скрипки стоимостью более 2,3 млн рублей

В аэропорту Пулково выявили скрипки стоимостью более 2,3 млн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Шесть незадекларированных скрипок ручной работы стоимостью более 2,3 млн рублей обнаружили таможенники у трех пассажиров в аэропорту Пулково.

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