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Царьград

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Pegasus развернул самолет в небе над Каунасом и вернулся в Анталью

Pegasus развернул самолет в небе над Каунасом и вернулся в Анталью

Самолет авиакомпании Pegasus, вылетевший из Антальи в Москву, развернулся над Каунасом и в 01.35 вернулся в Анталью.

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