Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 15 российским специалистам

Это тренеры Павел Якушевский и Александр Валов, Никита Бекинеев, Олег Даниленко, Владислав Дронов, Владимир Хозов, Сергей Киренкин, Владимир и Ита Кирильцевы, Александр Кузнецов, Юрий Нестеров, Александр Самарин, Денис Шпагин и Равиль Юсупов, а также врач Ольга Бессонова.
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