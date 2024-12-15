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Знаменитый сгибатель ложек раскрыл миссию инопланетных кораблей на земле

Знаменитый сгибатель ложек раскрыл миссию инопланетных кораблей на земле

Ури Геллер назвал НЛО над военными базами США предупреждением от пришельцев Знаменитый израильский иллюзионист и самопровозглашенный экстрасенс Ури Геллер раскрыл миссию загадочных НЛО, который в последнее время часто замечают над военными базами в США и Великобритании.

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