Знаменитый сгибатель ложек раскрыл миссию инопланетных кораблей на земле

Ури Геллер назвал НЛО над военными базами США предупреждением от пришельцев Знаменитый израильский иллюзионист и самопровозглашенный экстрасенс Ури Геллер раскрыл миссию загадочных НЛО, который в последнее время часто замечают над военными базами в США и Великобритании.
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