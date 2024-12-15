Знаменитый сгибатель ложек раскрыл миссию инопланетных кораблей на земле

Ури Геллер назвал НЛО над военными базами США предупреждением от пришельцев Знаменитый израильский иллюзионист и самопровозглашенный экстрасенс Ури Геллер раскрыл миссию загадочных НЛО, который в последнее время часто замечают над военными базами в США и Великобритании.