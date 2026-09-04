С универсальным маринадом помидоры с базиликом

С "универсальным маринадом" - готовлю баночку помидор с базиликом. Банка с огурцами с экстрагоном - уже готова! В приготовлении - использовала посуду ТМ Kukmara - чашу для смешивания и ковш .
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