ЗакС Петербурга попросил главу Росстандарта запретить привлекательные упаковки для вейпов

Сейчас электронным сигаретам запрещено выглядеть как продукты питания, напитки или детские игрушки Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 18 декабря, поддержали в третьем, окончательном чтении обращение к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву.