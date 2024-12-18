ЗакС Петербурга попросил главу Росстандарта запретить привлекательные упаковки для вейпов

Сейчас электронным сигаретам запрещено выглядеть как продукты питания, напитки или детские игрушки Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 18 декабря, поддержали в третьем, окончательном чтении обращение к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву.
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