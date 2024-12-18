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Петербургский дневник

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ЗакС Петербурга попросил главу Росстандарта запретить привлекательные упаковки для вейпов

ЗакС Петербурга попросил главу Росстандарта запретить привлекательные упаковки для вейпов

Сейчас электронным сигаретам запрещено выглядеть как продукты питания, напитки или детские игрушки Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 18 декабря, поддержали в третьем, окончательном чтении обращение к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву.

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