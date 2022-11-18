ВСУ нанесли удар по Брянке, используя американскую РСЗО HIMARS

Удару со стороны украинских войск подвергся населенный пункт Брянка, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 18 ноября в своем Telegram-канале.
Удару со стороны украинских войск подвергся населенный пункт Брянка, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 18 ноября в своем Telegram-канале.
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