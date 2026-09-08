Миллион на бриллиант: аспирант МГУ раскрыл цену кольца для дочери Любови Успенской

Москвин оценил помолвочное кольцо для дочери Успенской в 1 млн рублей 22-летний искусствовед Артём Москвин рассказал, сколько планирует потратить на помолвочное кольцо для своей возлюбленной Татьяны Плаксиной — дочери певицы Любови Успенской.
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