Жара на краснолиманском направлении: «Солнцепёки» выжигают позиции врага (ВИДЕО)

Жара на краснолиманском направлении: «Солнцепеки» группировки «Отважные» выжигают позиции врага. Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А мощными ударами накрыли позиции и личный состав боевиков ВСУ, не оставив врагу шансов на спасение.
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