Израиль ответит на санкции Лондона закрытием британского консульства

Об этом сообщил министр иностранных дел Гидеон Саар. По его словам, Тель-Авив узнал о намерении лейбористского правительства ввести санкции против израильских министров и отдельных лиц, приостановить переговоры о соглашении о свободной торговле, а также заморозить военный диалог и сотрудничество в сфере безопасности.