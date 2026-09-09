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Аргументы недели

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Израиль ответит на санкции Лондона закрытием британского консульства

Израиль ответит на санкции Лондона закрытием британского консульства

Об этом сообщил министр иностранных дел Гидеон Саар. По его словам, Тель-Авив узнал о намерении лейбористского правительства ввести санкции против израильских министров и отдельных лиц, приостановить переговоры о соглашении о свободной торговле, а также заморозить военный диалог и сотрудничество в сфере безопасности.

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