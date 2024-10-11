"Русские с трёхлинейкой" готовят штурм. Полковник ВСУ заявил об особой тактике - погода не сыграет роли

Русские войска становятся всё более непредсказуемыми и используют при атаках нестандартные методы. Украинский военный эксперт и бывший военачальник Олег Жданов предупредил своих, что наших не остановят ни грязь, ни слякоть, ведь они пользуются старой проверенной тактикой, которая сбивает противника с толку.