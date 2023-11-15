В кинолектории Wink рассказали, как защитить ребенка от травли в интернете

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. В лектории видеосервиса Wink, расположенном в павильоне «Мир цифры» на ВДНХ, в рамках выставки-форума «Россия» прошла публичная дискуссия на тему буллинга и способов борьбы с травлей.