В кинолектории Wink рассказали, как защитить ребенка от травли в интернете

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. В лектории видеосервиса Wink, расположенном в павильоне «Мир цифры» на ВДНХ, в рамках выставки-форума «Россия» прошла публичная дискуссия на тему буллинга и способов борьбы с травлей.
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