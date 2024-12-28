В Симферополе прошёл концерт для детей участников СВО

27 декабря в Центре эстрадного искусства для детей участников СВО и многодетных семей состоялся спектакль «Бременские музыканты», представленный Образцовым коллективом Республики Крым, детским эстрадным театром-студией «ТИРЛЯМ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии