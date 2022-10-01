Премьер Казахстана Смаилов поручил устранить очереди на пунктах пропуска из-за роста числа приезжающих из России людей

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании по вопросам миграции в субботу, 1 октября, поручил устранить очереди на ряде пунктов пропуска из-за роста приезжающих из России людей.
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