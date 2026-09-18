В Тюменской области сократилось число аварий с подростками на питбайках

Число аварий с участием подростков на питбайках в Тюменской области за год снизилось на 58%. В 2026 году на дорогах региона произошло 20 таких ДТП, погибших не было.
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