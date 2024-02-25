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Новый виртуальный тур по особняку Зиминых появился на сервисе «Узнай Москву»

Новый виртуальный тур по особняку Зиминых появился на сервисе «Узнай Москву»

На сервисе «Узнай Москву» разместили новый виртуальный тур по особняку Зиминых в Дегтярном переулке. Пользователи смогут ознакомиться с 10 фотопанорамами двух этажей и внутреннего двора здания, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

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