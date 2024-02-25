Новый виртуальный тур по особняку Зиминых появился на сервисе «Узнай Москву»

На сервисе «Узнай Москву» разместили новый виртуальный тур по особняку Зиминых в Дегтярном переулке. Пользователи смогут ознакомиться с 10 фотопанорамами двух этажей и внутреннего двора здания, сообщили в пресс-службе столичного правительства.