Новый виртуальный тур по особняку Зиминых появился на сервисе «Узнай Москву»

На сервисе «Узнай Москву» разместили новый виртуальный тур по особняку Зиминых в Дегтярном переулке. Пользователи смогут ознакомиться с 10 фотопанорамами двух этажей и внутреннего двора здания, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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