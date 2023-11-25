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Те, кто учился в СССР, опозорятся в этом тесте: 5 элементарных вопросов про Царь-колокол

Те, кто учился в СССР, опозорятся в этом тесте: 5 элементарных вопросов про Царь-колокол

Только для Царь-читателей! фото: Shutterstock/Fotodom.ruСегодня — великий, мы бы даже сказали громадны и весомый день: ровно 312 лет назад, 25 ноября 1735 года, в Москве были завершены работы по отливке исполинского памятника русского литейного искусства XVIII века — Царь-колокола.

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