Те, кто учился в СССР, опозорятся в этом тесте: 5 элементарных вопросов про Царь-колокол

Только для Царь-читателей! фото: Shutterstock/Fotodom.ruСегодня — великий, мы бы даже сказали громадны и весомый день: ровно 312 лет назад, 25 ноября 1735 года, в Москве были завершены работы по отливке исполинского памятника русского литейного искусства XVIII века — Царь-колокола.