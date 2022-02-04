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В России прорабатывают ввод 5%-ной предельной наценки на ряд продуктов питания

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз, Минпромторг и ФАС прорабатывают вопрос ввода 5-процентной предельной наценки на ряд продуктов питания, сообщили ТАСС в Минпромторге.

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