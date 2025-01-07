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Новости СВО: Армия России освободила Курахово, продвигается к Лиману и бьёт врага в Курской области

Новости СВО: Армия России освободила Курахово, продвигается к Лиману и бьёт врага в Курской области

Новости СВО: Армия России освободила Курахово, продвигается к Лиману и бьёт врага в Курской области В ходе активных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса, пишет Телеграм-канал Минобороны России.

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