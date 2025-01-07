Новости СВО: Армия России освободила Курахово, продвигается к Лиману и бьёт врага в Курской области В ходе активных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса, пишет Телеграм-канал Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии