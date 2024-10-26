К чему приведет увлечение «монастырингом»: как из обычного трудничества сделали модный тренд, насколько опасен Ольга БезродняяВсе старое когда-нибудь возвращается — так произошло и с древней монашеской обязанностью трудиться, которая получила новое название и обсуждается в социальных сетях и СМИ под названием «монастыринг».
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